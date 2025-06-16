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Зеленський відповів, як ставиться до нейтрального статусу України
Зеленський пояснив, чому нейтральний статус не став гарантією безпеки для України.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що нейтральний статус держави не став гарантією безпеки для країни.
Про це глава держави сказав під час спільної з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом пресконференції.
Зеленський нагадав, що у 2014 році Україна офіційно не входила до жодних військових блоків, проте це не завадило Росії розпочати проти українців свою агресію.
Глава держави наголосив, що твердження, ніби «членство України в альянсах спровокувало війну», є наративами російської пропаганди. Він зауважив, що нейтральний статус не став гарантією безпеки для України.
«Я президент України, і якщо ви не проти, я буду говорити про те, як я відношуся до нейтральності України. А в 2014 році Україна був позаблоковий статус. Все дуже зрозуміло, чим це закінчилося. А закінчилося початком війни, окупацією півострова Крим і окупацією частини Сходу України. Тому не можна сказати, що через те, що ми були в тому чи іншому союзі, на нас напали. Все це російські наративи», — сказав президент.
Він також додав, що на той час Україні бракувало чіткості позиції. Зокрема, армія була недостатньо сильна, а керівництво — недостатньо рішуче.
«У нас не було достатньо якраз визначеності. У нашої армії не було достатньо сил, а у лідерів наших не було достатньо лідерства, мені так здається. І у Європи не було достатньо єдності» — зазначив Зеленський.
Також президент України розповів, що було б з Україною без американської допомоги та повідомив готовність України придбати оборонний пакет у США.
Окрім того, Зеленський розповів, що РФ пропонувала обмінювати їхніх полонених військових на викрадених українських дітей. Таку пропозицію президент назвав «божевіллям».