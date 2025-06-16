Зеленський відповів, як ставиться до нейтрального статусу України

Володимир Зеленський на пресконференції в Австрії / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що нейтральний статус держави не став гарантією безпеки для країни.

Про це глава держави сказав під час спільної з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом пресконференції.

Зеленський нагадав, що у 2014 році Україна офіційно не входила до жодних військових блоків, проте це не завадило Росії розпочати проти українців свою агресію.

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Глава держави наголосив, що твердження, ніби «членство України в альянсах спровокувало війну», є наративами російської пропаганди. Він зауважив, що нейтральний статус не став гарантією безпеки для України.

«Я президент України, і якщо ви не проти, я буду говорити про те, як я відношуся до нейтральності України. А в 2014 році Україна був позаблоковий статус. Все дуже зрозуміло, чим це закінчилося. А закінчилося початком війни, окупацією півострова Крим і окупацією частини Сходу України. Тому не можна сказати, що через те, що ми були в тому чи іншому союзі, на нас напали. Все це російські наративи», — сказав президент.

Він також додав, що на той час Україні бракувало чіткості позиції. Зокрема, армія була недостатньо сильна, а керівництво — недостатньо рішуче.

«У нас не було достатньо якраз визначеності. У нашої армії не було достатньо сил, а у лідерів наших не було достатньо лідерства, мені так здається. І у Європи не було достатньо єдності» — зазначив Зеленський.

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Також президент України розповів, що було б з Україною без американської допомоги та повідомив готовність України придбати оборонний пакет у США.

Окрім того, Зеленський розповів, що РФ пропонувала обмінювати їхніх полонених військових на викрадених українських дітей. Таку пропозицію президент назвав «божевіллям».