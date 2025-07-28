Война в Украине / © Associated Press

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За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в населенном пункте Зеленый Гай, что на Донетчине.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись у Поддубного, Андреевки-Клевцового и Попового Яра.

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«Враг продвинулся в Зеленой Роще, возле Поддубного, Андреевки-Клевцового и Попового Яра», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что российские войска постепенно охватывают Покровск полукольцом и пытаются пробить оборону.

Кроме того, мы информировали, что, несмотря на близость к городу, российские войска не могут преодолеть последние километры до Купянска.

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