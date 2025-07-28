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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия атакует Украину БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 28 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.

Основные направления движения ударных БПЛА противника:

  • Группа враждебных БПЛА из Сумщины — курсом юго-западным.

  • Группа БПЛА на востоке и центре Черниговской области — курс на запад.

  • Группа БпЛА на севере Киевщины — курсом на Житомирщину,

  • Группа БПЛА из Днепропетровщины — курсом на Кировоградщину.

  • Группа БПЛА с юга в Николаевскую область.

  • Киев — группа БпЛА в направлении города.

  • Группа враждебных БПЛА на востоке Харьковщины — курс западный.

  • Группа враждебных БПЛА на востоке Донбасса — курс западный.

Ранее сообщалось, что к осени РФ сможет запускать по Украине более 1000 дронов за раз.

Мы ранее информировали, что Россия намерена запускать по Украине до 2000 беспилотников одновременно.

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