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- Украина
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Россия атакует Украину БпЛА: карта тревог
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 28 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.
Основные направления движения ударных БПЛА противника:
Группа враждебных БПЛА из Сумщины — курсом юго-западным.
Группа БПЛА на востоке и центре Черниговской области — курс на запад.
Группа БпЛА на севере Киевщины — курсом на Житомирщину,
Группа БПЛА из Днепропетровщины — курсом на Кировоградщину.
Группа БПЛА с юга в Николаевскую область.
Киев — группа БпЛА в направлении города.
Группа враждебных БПЛА на востоке Харьковщины — курс западный.
Группа враждебных БПЛА на востоке Донбасса — курс западный.
Ранее сообщалось, что к осени РФ сможет запускать по Украине более 1000 дронов за раз.
Мы ранее информировали, что Россия намерена запускать по Украине до 2000 беспилотников одновременно.