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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Росія намагається штучно підняти ціни на нафту

Ціни на нафту у світі залишаються стабільно низькими, а спроби РФ змінити цю тенденцію свідчать про її економічні інтереси.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
РФ намагається підняти ціни на нафту

РФ намагається підняти ціни на нафту / © ТСН.ua

Станом на сьогодні зростання світових цін на нафту не спостерігається, хоча Росія намагається вплинути на ситуацію в енергетичному секторі та спровокувати нову хвилю подорожчання.

Про це в етері телеканалу Еспресо заявив президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар.

«Загалом висхідної динаміки цін на нафту нема. Триває тенденція до зниження, яка почалась ще із середини січня. Лише в червні відбулося тимчасове зростання — на тлі загострення між Іраном та Ізраїлем», — пояснив експерт.

За його словами, тоді лунали гучні прогнози про можливе зростання ціни до 100, 150, а подекуди навіть 350 доларів за барель — але жоден із них не справдився. «Ормузьку протоку не перекрили, танкерної війни не сталося — усе залишилося на рівні гіпотез», — зазначив він.

На цьому тлі, за словами Гончара, Москва намагається штучно «підкрутити» ринок у бік зростання.

«Оскільки на надію на Близький Схід не доводиться сподіватися, Кремль пішов іншим шляхом — дрібних, прихованих дій. Наприклад, 21 липня вийшов указ Путіна, згідно з яким Федеральна служба безпеки має перевіряти всі судна, зокрема танкери, які заходять у російські порти», — пояснив він.

Формально це пояснили питаннями безпеки, адже нібито п’ять російських танкерів стали об’єктами атак і втратили хід, хоча витоків нафти не було.

«Ці дії можуть бути спробою створити напругу навколо логістики, що теоретично здатне вплинути на ціни», — підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що Росія тимчасово зупинила морські відвантаження нафти з чорноморських портів після того, як диктатор Путін надав ФСБ повноваження погоджувати вхід іноземних суден.

Ми раніше інформували, що доходи Росії від експорту нафти й газу в липні 2025 року можуть скоротитися на приблизно 37% порівняно з тим самим місяцем минулого року.

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