Россия пытается искусственно поднять цены на нефть

РФ стремится поднять цены на нефть / © ТСН.ua

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По состоянию на сегодняшний день рост мировых цен на нефть не наблюдается, хотя Россия пытается повлиять на ситуацию в энергетическом секторе и спровоцировать новую волну подорожания.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо заявил президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар.

«Вообще восходящей динамики цен на нефть нет. Продолжается тенденция к понижению, которое началось еще с середины января. Только в июне произошел временный рост — на фоне обострения между Ираном и Израилем», — объяснил эксперт.

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По его словам, тогда звучали громкие прогнозы о возможном росте цены до 100, 150, а иногда даже 350 долларов за баррель — но ни один из них не сбылся. «Ормузский пролив не перекрыли, танкерной войны не произошло — все осталось на уровне гипотез», — отметил он.

На этом фоне, по словам Гончара, Москва пытается искусственно подкрутить рынок в сторону роста.

«Поскольку на надежду на Ближний Восток не приходится надеяться, Кремль пошел по другому пути — мелким, скрытым действиям. Например, 21 июля вышел указ Путина, согласно которому Федеральная служба безопасности должна проверять все суда, в том числе танкеры, входящие в российские порты», — объяснил он.

Формально это объяснили вопросами безопасности, ведь якобы пять российских танкеров стали объектами атак и потеряли ход, хотя утечек нефти не было.

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«Эти действия могут быть попыткой создать напряжение вокруг логистики, что теоретически способно повлиять на цены», — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что Россия временно остановила морские отгрузки нефти из черноморских портов после того, как диктатор Путин предоставил ФСБ полномочия согласовывать вход иностранных судов.

Мы ранее информировали, что доходы России от экспорта нефти и газа в июле 2025 года могут сократиться на примерно 37% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.