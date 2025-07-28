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- Украина
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В Кропивницком ночью раздались взрывы
Сообщается об атаке БПЛА.
В Кропивницком в ночь на 28 июля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
«В Кропивницком слышны взрывы, сообщают корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщают, что город находится под атакой ударных БПЛА.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 28 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что в ночь на 28 июля российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками.