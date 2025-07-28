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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Кропивницком ночью раздались взрывы

Сообщается об атаке БПЛА.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
БпЛА атакуют Кропивницкий

БпЛА атакуют Кропивницкий / © Associated Press

В Кропивницком в ночь на 28 июля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«В Кропивницком слышны взрывы, сообщают корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают, что город находится под атакой ударных БПЛА.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 28 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в ночь на 28 июля российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками.

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