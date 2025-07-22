Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками: появились фото последствий

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Враг снова атаковал Одессу ударными беспилотниками.

В результате удара занялся пожар на парковке, горели автомобили. Также выбиты окна в многоэтажке и поврежден магазин, сообщает ГСЧС Украины в Telegram.

На месте работали психологи ГСЧС.

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По предварительной информации, пострадал один человек.

Враг снова атаковал Одессу ударными беспилотниками

Враг снова атаковал Одессу ударными беспилотниками

Враг снова атаковал Одессу ударными беспилотниками

Враг снова атаковал Одессу ударными беспилотниками

Враг снова атаковал Одессу ударными беспилотниками

Враг снова атаковал Одессу ударными беспилотниками

Враг снова атаковал Одессу ударными беспилотниками

От ГСЧС привлекались 17 единиц техники и 62 спасателя.

Напомним, что россияне в очередной раз атаковали Киев 21 июля. БпЛА, в частности, попал по жилому дому в Шевченковском районе города.