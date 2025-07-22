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Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками: появились фото последствий
В результате удара занялся пожар на парковке, горели автомобили. Также выбиты окна в многоэтажке и поврежден магазин.
Враг снова атаковал Одессу ударными беспилотниками.
В результате удара занялся пожар на парковке, горели автомобили. Также выбиты окна в многоэтажке и поврежден магазин, сообщает ГСЧС Украины в Telegram.
На месте работали психологи ГСЧС.
По предварительной информации, пострадал один человек.
От ГСЧС привлекались 17 единиц техники и 62 спасателя.
Напомним, что россияне в очередной раз атаковали Киев 21 июля. БпЛА, в частности, попал по жилому дому в Шевченковском районе города.