У Кропивницькому вночі пролунали вибухи

БпЛА атакують Кропивницький / © Associated Press

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У Кропивницькому в ніч проти 28 липня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«У Кропивницькому чути вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.

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Моніторингові канали повідомляють, що місто знаходиться під атакою ударних БпЛА.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 28 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що у ніч проти 28 липня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками.