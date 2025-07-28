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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
339
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1 хв

У Кропивницькому вночі пролунали вибухи

Повідомляється про атаку БпЛА.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
БпЛА атакують Кропивницький

БпЛА атакують Кропивницький / © Associated Press

У Кропивницькому в ніч проти 28 липня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«У Кропивницькому чути вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляють, що місто знаходиться під атакою ударних БпЛА.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 28 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що у ніч проти 28 липня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками.

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