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У Кропивницькому вночі пролунали вибухи
Повідомляється про атаку БпЛА.
У Кропивницькому в ніч проти 28 липня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
«У Кропивницькому чути вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали повідомляють, що місто знаходиться під атакою ударних БпЛА.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 28 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що у ніч проти 28 липня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками.