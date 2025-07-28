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Польша подняла истребители из-за ракетной атаки РФ
Польша активировала боевую авиацию и средства ПВО из-за ракетной атаки России на территорию Украины.
Польша в ночь на 28 июля провела воздушные операции в связи с очередным ракетным ударом России по Украине. К действиям привлекались также страны-союзники.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши в социальной сети X.
«В связи с очередным нападением Российской Федерации на объекты, расположенные на территории Украины, в нашем воздушном пространстве начались воздушные операции», — заявили в ведомстве.
Как отмечается, дежурные пары истребителей были подняты по тревоге. Также в высшей степени боевой готовности приведены системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.
«Принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с находящимися под угрозой зонами», — отметили в командовании.
В ведомстве добавили, что оперативное командование внимательно следит за ситуацией, а силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию.
Ранее сообщалось, что в ночь на 28 июля российские захватчики нанесли массированный ракетно-дороновый удар по Украине.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 28 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.