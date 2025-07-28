Астрологический прогноз на 28 июля

Единорог / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для тех, кто верит в свои силы и не боится препятствий – им можно приступать к решению вопросов любого характера.

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Символ дня: единорог.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: перламутровый.

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Счастливые камни дня: бирюза, розовый халцедон, мрамор.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, нужно лечить при появлении первых симптомов, не затягивая этот процесс ни на день.

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, раздражающие кишечник – соленья, копченые и маринады.

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Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: растениям необходимы усиленный полив и подкормка.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, цель которых – принести удачу в любви и дружбе.

Сны дня: неприятные сны не являются вещими, но свидетельствуют о том, что в жизни человека существуют определенные проблемы.

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Табу дня: нельзя не только делать, но и замышлять зло другим людям.

Цитата дня: «Любовь причиняет боль, но это боль, которую стоит пережить» (Кассандра Клэр).