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- Війна
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Експерт пояснив, чому росіяни обстрілюють Україну саме вночі
Метою нічних атак є не тільки психологічний тиск на населення України.
Росія регулярно обстрілює тилові регіони України дронами вночі, іноді комбінуючи їх із ракетами. За цим стоять як технічні, так і психологічні мотиви.
Про це заявив військовий експерт Іван Ступак у коментарі РБК-Україна.
«Коли ворог вдень дрони випускав, то їх було легше помітити і простіше збивати. А потім росіяни вже перейшли на ніч», — пояснив він.
За словами експерта, нічні атаки дають окупантам перевагу в ураженні цілей.
«Вночі для окупантів набагато цікавіше дрони запускати, адже менше можливостей збити ворожу ціль і є більший коефіцієнт влучання», — зазначив Ступак.
Крім цього, РФ цілеспрямовано намагається виснажити українське населення нічними обстрілами.
«Плюс це виснаження наших людей, які вночі сплять. Тобто це і психологічний ефект. Тому я думаю, що російські війська тут в комплексі працюють: збільшити кількість влучань і виснажити українців», — наголосив він.
Втім, українська протиповітряна оборона пристосувалася до нових умов, хоча противник постійно змінює тактику.
«Потім ми адаптувалися, а вони знову переналаштовуються, щоб ми не змогли адаптуватися. Наприклад, спочатку наші військові ППО могли дуже класно справлятися з цими безпілотниками. Але росіяни підвищили ставку і тепер дрони летять вище та швидше», — пояснив Ступак.
Через це мобільні вогневі групи не завжди встигають реагувати на загрози.
«Таким чином, мобільні вогневі групи просто вже не встигають за безпілотниками. Тобто ефективність збиття починає зменшуватися», — сказав експерт.
У ситуації допомагають дрони-перехоплювачі, але їх ще не вистачає в необхідній кількості.
«Але вони ще масово не з’являються і були моменти, коли їх просто не вистачало, щоб відбити атаку. Тобто таких перехоплювачів поки маленька кількість», — підсумував Ступак.
Раніше повідомлялося, що вночі 28 липня армія РФ здійснила масований ракетний удар по Україні, застосувавши дрони й ракети.
Ми раніше інформували, що Росія готується до більш масштабних ударів по Україні.