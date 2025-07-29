Експерт пояснив, чому росіяни обстрілюють Україну саме вночі

Чому Росія обстрілює Україну вночі / © Associated Press

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Росія регулярно обстрілює тилові регіони України дронами вночі, іноді комбінуючи їх із ракетами. За цим стоять як технічні, так і психологічні мотиви.

Про це заявив військовий експерт Іван Ступак у коментарі РБК-Україна.

«Коли ворог вдень дрони випускав, то їх було легше помітити і простіше збивати. А потім росіяни вже перейшли на ніч», — пояснив він.

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За словами експерта, нічні атаки дають окупантам перевагу в ураженні цілей.

«Вночі для окупантів набагато цікавіше дрони запускати, адже менше можливостей збити ворожу ціль і є більший коефіцієнт влучання», — зазначив Ступак.

Крім цього, РФ цілеспрямовано намагається виснажити українське населення нічними обстрілами.

«Плюс це виснаження наших людей, які вночі сплять. Тобто це і психологічний ефект. Тому я думаю, що російські війська тут в комплексі працюють: збільшити кількість влучань і виснажити українців», — наголосив він.

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Втім, українська протиповітряна оборона пристосувалася до нових умов, хоча противник постійно змінює тактику.

«Потім ми адаптувалися, а вони знову переналаштовуються, щоб ми не змогли адаптуватися. Наприклад, спочатку наші військові ППО могли дуже класно справлятися з цими безпілотниками. Але росіяни підвищили ставку і тепер дрони летять вище та швидше», — пояснив Ступак.

Через це мобільні вогневі групи не завжди встигають реагувати на загрози.

«Таким чином, мобільні вогневі групи просто вже не встигають за безпілотниками. Тобто ефективність збиття починає зменшуватися», — сказав експерт.

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У ситуації допомагають дрони-перехоплювачі, але їх ще не вистачає в необхідній кількості.

«Але вони ще масово не з’являються і були моменти, коли їх просто не вистачало, щоб відбити атаку. Тобто таких перехоплювачів поки маленька кількість», — підсумував Ступак.

Раніше повідомлялося, що вночі 28 липня армія РФ здійснила масований ракетний удар по Україні, застосувавши дрони й ракети.

Ми раніше інформували, що Росія готується до більш масштабних ударів по Україні.

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