Украина получит новое высокоточное оружие: подробности

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Украина получит 33 000 комплектов наведения с искусственным интеллектом (ШИ) в рамках контракта с Пентагоном на сумму 50 миллионов долларов.

Об этом сообщает The Times.

Поставками будет заниматься американо-германская компания Auterion. Ее решение позволит превратить дешевые беспилотники в высокоточное оружие, способное эффективно действовать в условиях активной радиоэлектронной борьбы со стороны РФ. Новые комплекты уже к концу года изменят боевую эффективность украинских дронов.

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Каждый комплект включает в себя миниатюрный бортовой компьютер, камеру и радиоустройство. Благодаря им дроны смогут самостоятельно нацеливаться на движущиеся объекты, уклоняться от препятствий и выполнять автономные боевые задачи. Такие технологии особенно важны в условиях летнего наступления РФ.

Генеральный директор Auterion Лоренц Майер подчеркнул, что объемы этой поставки в десять раз превышают имеющиеся.

Часть украинских беспилотников уже использует ПО Auterion. Ожидается, что до конца года ВСУ получат полный объем обещанных ШИ-комплектов в рамках пакета американской военной помощи.

Напомним, в современных условиях войны роль танков существенно трансформировалась из-за развития новейших средств поражения, особенно дронов. Как отмечает военный аналитик Павел Нарожный, сегодня бронетехнику на фронте применяют преимущественно локально для прорывов на отдельных участках обороны.

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Несмотря на нехватку техники, Россия продолжает ее производство, ежегодно выпуская около 200-250 единиц. В то же время темпы модернизации и восстановления подержанных машин замедляются.

Главный фактор этих изменений — технологический прогресс. Беспилотники оказались гораздо эффективнее: они дешевле, точнее и мобильнее бронетехники. Именно дроны все активнее изменяют характер боевых действий.

По словам Нарожного, танки уже не способны полноценно выполнять классическую функцию поддержки пехоты. Их используют с закрытых позиций на расстоянии 2-3, а иногда и до 8 километров. В то же время они остаются уязвимыми к противотанковым средствам, минам и ударам дронов.