Еволюція війни: як дрони змінили роль танків на фронті

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Через еволюцію війни та стрімкий розвиток дешевших засобів ураження, зокрема дронів, роль танків на фронті суттєво змінилася. Як зазначає військовий експерт Павло Нарожний, росіяни нині використовують бронетехніку точково — для прориву оборони на окремих ділянках.

Про це він розповів в ефірі Радіо NV.

За його словами, попри дефіцит бронетехніки, Росія не припиняє її виробництво — щороку виготовляє близько 200-250 одиниць. Однак темпи відновлення старих танків помітно знижуються.

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«Вони відновлюють техніку зі складів, але хороших зразків залишилось дуже мало. Чим далі, тим складніше ремонтувати. Попри це, процес триває», — наголосив експерт.

Нарожний звертає увагу, що ця бронетехніка не надходить на фронт, і навіть є припущення, що Росія накопичує її для майбутньої війни з НАТО. Однак він цю думку не поділяє, адже нинішні темпи виробництва не дозволять РФ підготувати повноцінну армію для протистояння з Альянсом.

На думку експерта, головною причиною змін є нові технології. Дрони — набагато дешевші, точніші та ефективніші. Саме вони дедалі активніше змінюють хід бойових дій.

«Наразі танки не можуть виконувати класичну функцію підтримки піхоти. Їх застосовують на дистанції 2-3 км, іноді — до 8 км, із закритих позицій. Боєздатність танків знищують протитанкові ракети, міни та дрони», — пояснив Нарожний.

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Сьогодні танки виконують вузькі завдання — вони не вирішують результату наступу, як це було на початку повномасштабної війни у 2022 році. Замість масованих проривів — точкові атаки.

Експерти вважають, що з часом роль танків у війнах і надалі зменшуватиметься. Натомість дедалі більшу вагу матимуть новітні технології, насамперед дрони.

Нагадаємо, в Росії протоієрей РПЦ Артемій Володимиров заявив, що найкращим способом захисту від українських дронів є церковний дзвін. У відеозверненні священник стверджує, що «лише дзвін справляється з ними», маючи на увазі безпілотники, керовані через скловолокно.