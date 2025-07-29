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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
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4 хв

Як знайти свій стиль з PRM? Стилістичні підказки Новини компаній

Чи відчували ви коли-небудь, що ваш гардероб не відображає вас? Що одяг є, а образу — немає? Знайти свій стиль — це як знайти свій голос. Йдеться не про наслідування трендів, а про вибір на користь себе. На щастя, мода більше не диктує, а пропонує. І зараз, коли в нас є доступ до найкращих світових брендів, як у випадку з PRM, створити дійсно свій стиль стало простіше, ніж будь-коли.

Як знайти свій стиль з PRM? Стилістичні підказки

PRM — це не просто магазин. Це ретельно сформований простір для тих, хто шукає не просто речі, а ідеї. Це місце зустрічі high fashion і streetwear, європейської витонченості та міської свободи, лаконічності та сміливості.

Чому ми губимося в стилі?

Занадто багато пропозицій. Занадто швидко змінюється візуальна культура. Сьогодні «чистий аркуш» і бейсболка, завтра — драматизм і романтизм в дусі Elie Saab, післязавтра — «тиха розкіш», в якій не вижити без пари брюк за 800 доларів. А хочеться просто виглядати собою — і при цьому виглядати круто.

Тут важливо зрозуміти одну річ: особистий стиль — це не капсула, не дошка натхнення і не осіння палітра Pantone. Це як плейлист: у когось там тільки jazzcore і француженки, у когось — хаотичний мікс від Кендалл Дженнер.

PRM — це чудовий помічник в цьому музично-модному хаосі. Тому що він пропонує стиль не як «універсальний рецепт», а як набір виразних інструментів. Тут можна знайти і джинси з вау-фактурою від A-COLD-WALL*, і елегантне пальто Magda Butrym, і худі, які можна стилізувати як «вечірню прохолоду + м'ятний коктейль».

З чого почати шлях до власного стилю?

Перше, що варто зробити — перестати думати, що стиль формує тільки одяг. Він починається з ваших інтересів, способу життя, характеру. Питання не «Що зараз модно?», а «Що цей одяг говорить про мене?».

Відповісти на це допомагають експерименти. Спробуйте бренди, з якими ви раніше не стикалися: можливо, сорочка від Ader Error або худі MISBHV покажуть ту вашу сторону, про яку ви навіть не здогадувалися. Не бійтеся міксувати — саме це стало ДНК PRM. Їхній підхід — «стиль поза шаблонами»: футболка з принтом + жакет Magda Butrym + вінтажні прикраси = ваш унікальний код.

Саме в цьому PRM залишається лідером: вони пропонують колекції, які надихають на пошук. Погляньте самі — PRM.

Як розібратися, що підходить саме вам?

Тут важливо навчитися слухати себе. Вам має бути комфортно, але не нудно. Впевнено, але не банально. Ось прості підказки:

  • Колір. Зверніть увагу на те, в якій палітрі ви частіше отримуєте компліменти. Можливо, це не чорний total look, а карамельні, тютюнові або сіро-оливкові відтінки, як в колекціях C.P. Company і Rick Owens.

  • Форма. Не всім пасує oversize. Іноді приталений крій говорить про вас більше, ніж мішкуватий streetwear. Але й навпаки — спробуйте об'ємні пуховики від The North Face: в PRM вони виглядають витончено, а не «як у всіх».

  • Спосіб життя. Якщо ви проводите півдня на ногах — робіть ставку на круті кросівки. Наприклад, adidas Spezial з лімітованої лінійки або Evisu x Asics — зручність і стиль в одному.

  • Асоціації. Стиль — це про емоції. Що ви хочете транслювати? Впевненість? М'якість? Романтичну зухвалість? Знайдіть речі, які звучать в унісон.

І пам'ятайте: стиль — це процес. Він не фіксується в моменті. Він росте разом з вами. У цьому сенсі PRM пропонує не просто одяг, а поле для модної еволюції.

Де шукати натхнення?

Відповідь несподівана: не тільки в Instagram. А де завгодно:

  • в улюбленому фільмі (впевнені, ви згадаєте хоча б один костюм, який вас зачепив);

  • в альбомі з дитячими фотографіями (там можуть бути підказки про текстури, фасони і навіть принти);

  • в PRM (це як модна медіатека, в якій кожен знайде свою хвилю).

Перегляньте, що пропонується зараз — від C.P. Company до Evisu, від базових футболок до капсульних піджаків. Знайдіть щось, що вас «чіпляє». Це і є початок шляху.

Що вибрати в PRM, якщо ви ще не впевнені в собі?

Багато хто губиться при виборі, особливо якщо боїться виглядати «не так». Ми пропонуємо кілька безпечних, але стильних рішень, які допоможуть розкритися:

  • Біла сорочка Magda Butrym. Базова, але з характером — асиметрія, деталі, посадка.

  • Снікерси The North Face або adidas x Craig Green. Підійдуть під все — від спортивного до офісного стилю.

  • Пальто в стилі тренч від Burberry. Універсальне, благородне, завжди доречне.

  • Окуляри в стилі 90-х від Kenzo. Навіть якщо на вас тільки футболка і джинси — образ відразу складеться.

Знайдіть таку «якірну» річ, навколо якої зможете будувати всю решту. В PRM є багато опцій, щоб почати — від базових до експериментальних.

До речі, для натхнення дивіться їхній Instagram та lookbook. Там дійсно хороші ідеї, як стилізувати речі під різний настрій.

Як не загубитися в трендах і залишитися собою?

В епоху TikTok і безкінечних підбірок «must have» легко забути, навіщо ви взагалі одягаєтеся. Але істина проста: мода — це інструмент, а не мета. Вона повинна служити вам, а не навпаки.

Орієнтуйтеся не на шум, а на відгук. Не на думку, а на відчуття. Знайти свій стиль — це не про те, щоб бути схожими на когось. Це про те, щоб бути собою — виразно, вільно, точно.

Саме таку філософію просуває PRM. Бренд не просто продає одяг — він формує культурний простір, в якому ви можете себе шукати, пробувати і рости.

Знайдіть своє. Експериментуйте. Поєднуйте. Приміряйте. І пам'ятайте: ви — це не просто те, що на вас одягнуто. Одяг може бути вашим голосом. Зробіть так, щоб він звучав красиво. Можливо, прямо сьогодні — завдяки PRM.

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