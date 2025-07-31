Вошли ли россияне в Покровск — в ВСУ ответили

Покровск под контролем Украины / © Getty Images

Реклама

Российские силы не контролируют Покровск, а попытки прорыва враждебными ДРГ оперативно обнаруживают и обезвреживают украинские подразделения.

Об этом 31 июля в эфире «Радио Донбасс.Реалии» заявил руководитель отдела коммуникации 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Артем Прибыльнов.

Так он прокомментировал информацию, распространенную российскими медиа, о якобы входе войск РФ в город.

Реклама

«Это очередная выдумка кремлевской пропаганды. Покровск остается под полным контролем Вооруженных Сил Украины. Были попытки прорыва враждебными ДРГ, однако наши подразделения оперативно обнаруживают и обезвреживают их. Мы держим ситуацию под контролем. Такие сообщения — лишь попытка вызвать панику среди населения и союзников», — заявил Прибыльнов.

Согласно аналитике DeepState, кафиры воспользовались моментом, когда в одной из украинских бригад не хватало пехоты, и путаницей в оценке обстановки, и пытались прорваться в Покровск.

Как отметил представитель бригады, подобные вбросы — элемент информационной войны. Он отметил, что действия диверсионно-разведывательных групп ограничены во времени и ресурсах:

Это или попытки отвлечь наши силы путем демонстративных атак, или маневры для поиска слабых мест в нашей обороне.

Реклама

По его словам, эти группы состоят из спецназовцев, а не мобилизованных солдат.

«Речь идет о подготовленных специалистах, которые выполняют диверсионные задания непосредственно в Покровске», — пояснил он.

Напомним, также говорилось, что россияне якобы постепенно сжимают Покровск полукольцом, а также пытаются пробить оборону.

Читайте также