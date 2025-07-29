Война в Украине / © Associated Press

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За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись западнее населенного пункта Поддубное, что на Донетчине .

Об этом говорится в сообщении DeepState .

В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись возле Полтавки и Воскресенка.

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«Враг продвинулся возле Полтавки и в Воскресенце. Уточнен район западнее Поддубного», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что российские войска постепенно охватывают Покровск полукольцом и пытаются пробить оборону .

Кроме того, мы информировали, что, несмотря на близость к городу, российские войска не могут преодолеть последние километры до Купянска .

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