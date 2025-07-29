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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Захватчики продвинулись в Донецкой области — DeepState

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись западнее населенного пункта Поддубное, что на Донетчине .

Об этом говорится в сообщении DeepState .

В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись возле Полтавки и Воскресенка.

«Враг продвинулся возле Полтавки и в Воскресенце. Уточнен район западнее Поддубного», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что российские войска постепенно охватывают Покровск полукольцом и пытаются пробить оборону .

Кроме того, мы информировали, что, несмотря на близость к городу, российские войска не могут преодолеть последние километры до Купянска .

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Дата публикации
Количество просмотров
29
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