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Захватчики продвинулись в Донецкой области — DeepState
Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись западнее населенного пункта Поддубное, что на Донетчине .
Об этом говорится в сообщении DeepState .
В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись возле Полтавки и Воскресенка.
«Враг продвинулся возле Полтавки и в Воскресенце. Уточнен район западнее Поддубного», — говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что российские войска постепенно охватывают Покровск полукольцом и пытаются пробить оборону .
Кроме того, мы информировали, что, несмотря на близость к городу, российские войска не могут преодолеть последние километры до Купянска .