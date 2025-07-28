Освобождение Кондратовки: эксперт назвал новые возможности для ВСУ

ВСУ. / © facebook.com/GeneralStaff.ua

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На днях ВСУ освободили Кондратовку в Сумской области. Деоккупация этого населенного пункта является частью стабилизационных действий украинских военных, а не началом масштабного контрнаступления.

Об этом заявил военный эксперт Игорь Романенко в комментарии "РБК-Украина".

Эксперт пояснил, что речь идет о сдерживании продвижения оккупационных войск после того, как они организовали переход через границу и приступили к наступлению.

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"На рубеже Хотинь-Яблоновка наши войска перебросили туда… решение было 225-й полк из Курской области и еще некоторые усилия… Удалось стабилизировать особенно на западном фланге всего рубежа", – высказался Романенко.

Кондратовка стала вторым населенным пунктом, который удалось отразить. Сейчас, объяснил военный эксперт, украинские вооруженные силы пытаются закрепиться на этих участках. +

"Здесь наши проводят наступательные действия, загоняя туда, в эту излученную (изгиб реки - Ред.), а вокруг река. Им (россиянам - Редю) или форсировать ее выходить, или ожидать, что кто-то поможет им опрокинуть какие-то резервы. Так или иначе, там ситуация для них тяжелая", - подчеркнул он.

По словам Романенко, при наличии дополнительных сил украинские войска могли бы воспользоваться ситуацией, ведь враг зажат в излучине.

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Впрочем, ситуация остается напряженной на восточном фланге. Армия РФ захватила Яблоновку, а бои за Юноковку продолжаются. Контроль этого населенного пункта важен, потому что дает тактическое преимущество на Сумском направлении.

"Сказать, что на этом направлении наступление – я думаю, неуместно. А вот западный фланг стабилизировали. Возможно, удастся это сделать и с восточным", – заметил он.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что ВСУ закрепились в Сумской области. Подразделение 225 отдельного штурмового полка полностью освободило село Кондратовка. Это уже второй населенный пункт в этом направлении, который украинские военные вернули под контроль.

Спикер ГНСУ Андрей Демченко говорит, что после освобождения Кондратовки в приграничной зоне зафиксировано уменьшение атак со стороны россиян на позиции пограничников. Однако войска не прекращают попыток прорваться в глубь Сумской области.

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Дата публикации 21:42, 27.07.25 Количество просмотров 42 ВСУ освободили Кондратовку на Сумщине