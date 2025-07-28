Звільнення Кіндратівки: експерт назвав нові можливості для ЗСУ

ЗСУ. / © facebook.com/GeneralStaff.ua

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Днями ЗСУ звільнили Кіндратівку в Сумській області. Деокупація цього населеного пункту є частиною стабілізаційних дій українських військових, а не початком масштабного контрнаступу.

Про це заявив військовий експерт Ігор Романенко в коментарі “РБК-Україна”.

Експерт пояснив, що йдеться про стримування просування окупаційних військ після того, як вони організували перехід через кордон і розпочали наступ.

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"На рубежі Хотінь-Яблунівка наші війська перекинули туди… рішення було 225-й полк з Курської області і ще деякі зусилля… Вдалося стабілізувати особливо на західному фланзі всього рубежу", - висловився Романенко.

Кіндратівка стала другим населеним пунктом, який вдалося відбити. Зараз, пояснив військовий експерт, українські Збройні сили намагаються закріпитися на цих ділянках. +

"Тут наші проводять наступальні дії, заганяючи туди, в цю ізлучену (вигин річки - Ред.), а навколо ріка. Їм (росіянам - Редю)чи форсувати її виходити, чи очікувати, що хтось допоможе їм перекинути якісь резерви. Так чи інакше, там ситуація для них важка", - наголосив експерт.

За словами Романенка, за умови наявності додаткових сил українські війська могли б скористатися ситуацією, адже ворог затиснутий в ізлучині.

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Втім ситуація залишається напруженою на східному фланзі. Армія РФ захопила Яблунівку, а бої за Юнаківку тривають. Контроль цього населеного пункту важливий, бо дає тактичну перевагу на Сумському напрямку.

"Сказати, що на цьому напрямку наступ - я думаю, недоречно. А ось західний фланг стабілізували. Можливо, вдасться це зробити і зі східним", - зауважив він.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що ЗСУ закріпились на Сумщині. Підрозділ 225 окремого штурмового полку повністю звільнив село Кіндратівка. Це вже другий населений пункт на цьому напрямку, який українські військові повернули під контроль.

Речник ДПСУ Андрій Демченко каже, що після звільнення Кіндратівки у прикордонній зоні зафіксовано зменшення атак з боку росіян на позиції прикордонників. Однак війська не припиняють спроб прорватися вглиб Сумської області.

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Дата публікації 21:42, 27.07.25 Кількість переглядів 42 ЗСУ звільнили Кіндратівку на Сумщині