Ігнат розкрив, як винищувачі Mirage допомагають відбивати масовані атаки РФ

Mirage

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Українські пілоти надзвичайно швидко освоїли винищувачі Mirage та F-16, продемонструвавши таку ж високу ефективність у їх використанні.

Про це заявив Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Збройних сил України, в ефірі Еспресо.

За його словами, західні винищувачі, хоч і представлені не найновішими, а старшими модифікаціями, активно залучаються до захисту українського неба.

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«Mirage — доволі хороший літак-перехоплювач, який непогано працює в небі і по ракетах, і по „шахедах“. Наші пілоти швидко освоїли Mirage. І щоночі фактично, коли йде масована атака з російськими крилатими ракетами і „шахедами“ в тій чи іншій зоні за рішенням військового керівництва беруть участь саме винищувачі західного зразка Mirage та F-16», — наголосив Ігнат.

Він додав, що ці літаки максимально ефективно застосовуються, коли дозволяють погодні умови та оперативна обстановка. Вони не є надто новими, це старші модифікації.

Як приклад ефективності, він згадав публікацію фоторепортажу від пілота, що демонстрував, як Mirage збив крилату ракету близько пів року тому. За словами Ігната, українські захисники неба продовжують успішно використовувати ці літаки і зараз.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський обговорив зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном оборонні потреби України. Передусім йшлося про зміцнення української ППО. Лідери обговорили постачання додаткових ракет до систем SAMP/T і Crotale.

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