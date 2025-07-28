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Игнат раскрыл, как истребители Mirage помогают отражать массированные атаки РФ
Юрий Игнат прокомментировал, как украинские пилоты овладели западными истребителями Mirage и F-16.
Украинские пилоты очень быстро освоили истребители Mirage и F-16, продемонстрировав такую же высокую эффективность в их использовании.
Об этом заявил Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в эфире Эспрессо.
По его словам, западные истребители, хоть и представлены не новейшими, а старшими модификациями, активно вовлекаются в защиту украинского неба.
«Mirage — довольно хороший самолет-перехватчик, который неплохо работает в небе и по ракетам, и по „шахедам“. Наши пилоты быстро освоили Mirage. F-16», — подчеркнул Игнат.
Он добавил, что эти самолеты максимально эффективно применяются, когда разрешают погодные условия и оперативная обстановка. Они не слишком новые, это старшие модификации.
В качестве примера эффективности он вспомнил публикацию фоторепортажа от пилота, демонстрировавшего, как Mirage сбил крылатую ракету около полугода назад. По словам Игната, украинские защитники неба продолжают успешно использовать эти самолеты и сейчас.
Напомним, президент Владимир Зеленский обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном оборонные нужды Украины. Прежде говорилось об укреплении украинской ПВО. Лидеры обсудили поставки дополнительных ракет в системы SAMP/T и Crotale.