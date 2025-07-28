Враг перегруппировывается: где сейчас горячее всего на фронте

Покровск / © Getty Images

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Заметно снизилась активность противника на Новопавловском направлении, недавно втором по количеству штурмов российских захватчиков.

Об этом рассказал спикер ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире «Эспрессо».

«Сейчас акцент российских наступлений в первую очередь сместился на Покровское направление. Высокая интенсивность вражеских атак и раньше была на этом отрезке фронта, но сегодня, по сравнению с Покровским, все остальные направления просто тускнеют. Днепровщины и Донбасса. Выполнение этой задачи не столь близко, как им казалось.

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По словам Трегубов, активным остается Лиманское направление, где противник давит по тем же линиям, по которым давно работает, но по состоянию на данный момент — без успеха.

«Есть немного оживление на Торецком направлении, где произошло за 27 июля 13 атак. В последнее время для этого направления это большее количество боеприкосновений, чем было. Все остальные направления нашей зоны ответственности — стабильное давление россиян малыми пехотными группами с попыткой инфильтрироваться в украинские порядки, чтобы начать по первой линии какие-то вредные действия. Также враг оказывает постоянное огневое воздействие с помощью различных средств, в том числе очень активно использует БПЛА», — отметил спикер ОСУВ «Хортица».

Напомним, российские оккупанты сменили тактику в Донецкой области.