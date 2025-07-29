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На Днепропетровщине ночью раздались взрывы
Сообщается об атаке баллистическим вооружением.
В ночь на 29 июля в пригороде Каменского на Днепропетровщине прозвучала серия взрывов.
Об этом идет речь в сообщении мониторинговых каналов.
Сообщается, что враг нанес удары баллистическими ракетами из оккупированного Крыма и Таганрога.
Местные власти о взрывах или разрушениях пока ничего не сообщали.
Ранее сообщалось, что в Кропивницком прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками.