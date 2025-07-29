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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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На Днепропетровщине ночью раздались взрывы

Сообщается об атаке баллистическим вооружением.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
РФ обстреляла Днепропетровщину

РФ обстреляла Днепропетровщину / © Getty Images

В ночь на 29 июля в пригороде Каменского на Днепропетровщине прозвучала серия взрывов.

Об этом идет речь в сообщении мониторинговых каналов.

Сообщается, что враг нанес удары баллистическими ракетами из оккупированного Крыма и Таганрога.

Местные власти о взрывах или разрушениях пока ничего не сообщали.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками.

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