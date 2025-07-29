На Днепропетровщине ночью раздались взрывы

РФ обстреляла Днепропетровщину / © Getty Images

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В ночь на 29 июля в пригороде Каменского на Днепропетровщине прозвучала серия взрывов.

Об этом идет речь в сообщении мониторинговых каналов.

Сообщается, что враг нанес удары баллистическими ракетами из оккупированного Крыма и Таганрога.

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Местные власти о взрывах или разрушениях пока ничего не сообщали.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками.