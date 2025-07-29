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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
160
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1 хв

На Дніпропетровщині вночі пролунали вибухи

Повідомляється про атаку балістичним озброєнням.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
РФ обстріляла Дніпропетровщину

РФ обстріляла Дніпропетровщину / © Getty Images

В ніч проти 29 липня у передмісті Камʼянського, що на Дніпропетровщині, пролунала серія вибухів.

Про це йдеться у повідомленні моніторингових каналів.

Повідомляється, що ворог завдав ударів балістичними ракетами з окупованого Криму та Таганрогу.

Місцева влада про вибухи чи руйнування наразі нічого не повідомляла.

Раніше повідомлялося, що у Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що російські війська атакували Київ ударними безпілотниками.

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