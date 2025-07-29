- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 160
- Час на прочитання
- 1 хв
На Дніпропетровщині вночі пролунали вибухи
Повідомляється про атаку балістичним озброєнням.
В ніч проти 29 липня у передмісті Камʼянського, що на Дніпропетровщині, пролунала серія вибухів.
Про це йдеться у повідомленні моніторингових каналів.
Повідомляється, що ворог завдав ударів балістичними ракетами з окупованого Криму та Таганрогу.
Місцева влада про вибухи чи руйнування наразі нічого не повідомляла.
Раніше повідомлялося, що у Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що російські війська атакували Київ ударними безпілотниками.