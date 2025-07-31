Увеличение бюджета на оборонку: на что пойдут деньги (ИНФОГРАФИКА)

Беспилотники

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Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в Государственный бюджет на 2025 год. Он предусматривает выделение дополнительных 412,3 млрд. грн. на сферу обороны.

Украинский центр безопасности и сотрудничества для ТСН.ua подготовил инфографику с разъяснением, как распределят эти средства.

Также закон перераспределяет НДФЛ (налог на доходы физических лиц).

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Почему эти изменения важны?

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло объясняет, что новый закон позволит воплотить планы государства в масштабирование беспилотных систем:

"Буквально накануне президент анонсировал, а правительство приняло решение о расширении программы "18-24" на специалистов беспилотных систем. Также с конца прошлого года заработала программа децентрализованных закупок дронов, которая позволила на 40% повысить количество попаданий по враждебным целям. Подразделения получили возможность оперативно покупать вооружение модернизировать. На все это нужны средства, глобально не затраты, а инвестиции в победу”.

Напомним Украина получит 33 000 комплектов наведения с искусственным интеллектом (ШИ) в рамках контракта с Пентагоном на сумму 50 миллионов долларов.

Такое решение, как пишет The Times, превратит дешевые беспилотники в высокоточное оружие, способное эффективно действовать в условиях активной радиоэлектронной борьбы со стороны РФ. Издание убеждает, что уже до конца года такое решение значительно улучшит боевую эффективность украинских дронов.

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Поставками будет заниматься американо-германская компания Auterion.