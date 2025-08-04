Яким буде серпень в Україні: екстрасенс дав несподіваний прогноз

Володимир Путін, Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Екстрасенс Роман Завидовський дав прогноз, яким буде серпень 2025 в Україні та чи закінчиться війна.

У ефірі свого YouTube-каналу провидець проаналізував розклад на картах Таро та циганській колоді.

Він дав прогноз на місяць, розділивши його на три частини. На початку серпня екстрасенсу випали погані карти:

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«Карта противника. Близька присутність ворогів, активізація ворогів. Можливо, навіть якесь поселення на лінії фронту ворогів та ворожих атак. Карта друга — карта підтримки та допомоги. Карта траура, карта скорботи. Погана карта, небезпечна. От пам’ятаєте київську трагедію, яка сталася? Ну, от, власне кажучи, можуть бути ще якісь такі траурні моменти», — каже Завидовський.

Водночас на картах Таро розклад непоганий, зазначив екстрасенс.

«Лицар пентаклів — хороша карта. Це людина з грошима. Це збройне, фінансове підсилення. Плюс це ще й карта молодої чоловічої енергетики активної», — пояснює Завидовський.

Середина серпня випадає на картах напрочуд позитивною, каже провидець.

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«Карта дитини на циганській колоді, народження чогось нового. Хороший знак. Діти — це завжди до добра. Може, дійсно, війна закінчиться. Карта дворянина, карта спонсора, карта інвестора, карта мецената, якась фінансова допомога, збройна допомога. Це карта спонсорства. Дворянин — це людина з високим статусом, яка допомагає, яка приходить на поміч і яка дарує щось. Любов, купідончик і тут такий голуб білий зображений. Які хороші карти, хоч до рани прикладай… Ще шостий аркан, карта любові», — пояснює Завидовський.

Наприкінці серпня на колоді випадає карта дому — карта сім’ї та родини, карта грошей — це може бути збройне фінансове підсилення і карта солдата — активні військові дії. Також вісімка кубків — це виснаження.

Завидовський підкреслює, що карти показали йому поганий початок серпня. Водночас середина напрочуд мирна.

«Кінець місяця — це якісь військові операції, бо карта солдата, можливо, це військові рейки. І карта грошей. Дивний прогноз видався, насправді. Дуже дивний і надзвичайно позитивний. Починаючи з середини серпня і до кінця серпня карти дуже хороші. Дуже би хотілося, щоб війна закінчилася», — каже екстрасенс.

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