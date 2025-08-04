Каким будет август в Украине: экстрасенс дал неожиданный прогноз

Владимир Путин, Дональд Трамп / © ТСН.ua

Реклама

Экстрасенс Роман Завидовский дал прогноз, каким будет август 2025 года в Украине и закончится ли война.

В эфире своего YouTube-канала провидец проанализировал расписание на картах Таро и цыганской колоде.

Он дал прогноз на месяц, разделив его на три части. В начале августа экстрасенсу выпали плохие карты:

Реклама

«Карта противника. Близко присутствие врагов, активизация врагов. Возможно, даже какое-нибудь поселение на линии фронта врагов и вражеских атак. Карта вторая — карта поддержки и помощи. Карта траура, карта скорби. Плохая карта, опасная. Вот помните киевскую трагедию, которая произошла? Ну, вот, могут быть еще какие-то такие траурные моменты», — говорит Завидовский.

В то же время на картах Таро расклад неплохой, отметил экстрасенс.

«Рыцарь пентаклей — хорошая карта. Это человек с деньгами. Это вооруженное, финансовое усиление. Плюс это еще и карта молодой мужской активной энергетики», — объясняет Завидовский.

Середина августа выпадает на картах удивительно положительной, говорит провидец.

Реклама

«Карта ребенка на цыганской колоде, рождение чего-то нового. Хороший знак. Дети — это всегда к добру. Может быть, действительно, война закончится. Карта дворянина, карта спонсора, карта инвестора, карта мецената, какая-либо финансовая помощь, вооруженная помощь. Это карта спонсорства. Дворянин — это человек с высоким статусом, который помогает, приходит на помощь и дарит что-то. Любовь, купидончик и здесь такой белый голубь изображен. Какие хорошие карты, хоть к ране прикладывай… Еще шестой аркан, карта любви», — объясняет Завидовский.

В конце августа на колоде выпадает карта дома — карта семьи и семьи, карта денег — это может быть вооруженное финансовое усиление и карта солдата — активные военные действия. Также восьмерка кубков — это истощение.

Завидовский подчеркивает, что карты показали ему плохое начало августа. В то же время середина удивительно мирная.

«Конец месяца — это какие-то военные операции, потому что карта солдата, возможно, это военные рельсы. И карта денег. Странный прогноз показался, по сути. Очень странный и очень положительный. Начиная с середины августа и до конца августа карты очень хорошие. Очень хотелось бы, чтобы война закончилась», — говорит экстрасенс.

Реклама

Ранее экстрасенс дал прогноз на выходные: какие города под угрозой кровавых ударов РФ.