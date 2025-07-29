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На Одещині невідомі влаштували стрілянину: що відомо про жертв
У поліції повідомили, що жертв чи потерпілих через стрілянину на Одещині немає.
Сьогодні, 29 липня, на Одещині невідомі влаштували перестрілку. За даними місцевих телеграм-каналів, інцидент завершився ще й ДТП.
Кадри оприлюднили місцеві телеграм-канали.
Правоохоронці відреагували
В поліції Одещини підтвердили ТСН.UA факт стрілянини посеред вулиці між чоловіком та групою чоловіків.
«Йдеться про Одеський район. Поліція працює на місці події, встановлюються всі обставини. Не виключено, що інформація буде внесена до ЄРДР», — повідомили нам у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.
Додається, що станом на зараз інформації про загиблих та поранених немає.
Доповнюється…