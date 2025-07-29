На Одещині невідомі влаштували стрілянину: що відомо про жертв

Стрілянина

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Сьогодні, 29 липня, на Одещині невідомі влаштували перестрілку. За даними місцевих телеграм-каналів, інцидент завершився ще й ДТП.

Кадри оприлюднили місцеві телеграм-канали.

Дата публікації 11:44, 29.07.25 Кількість переглядів 4 На Одещині невідомі влаштували стрілянину

Правоохоронці відреагували

В поліції Одещини підтвердили ТСН.UA факт стрілянини посеред вулиці між чоловіком та групою чоловіків.

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«Йдеться про Одеський район. Поліція працює на місці події, встановлюються всі обставини. Не виключено, що інформація буде внесена до ЄРДР», — повідомили нам у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.

Додається, що станом на зараз інформації про загиблих та поранених немає.

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