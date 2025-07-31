Купання під загрозою: водорості та сморід атакують узбережжя Одеси

Пляжі Одеси засипало водоростями / © Фото з відкритих джерел

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Пляжі Одеси знову опинилися в пастці водоростей: вода зацвіла, узбережжя засмічене, а запах — відлякує навіть найвідчайдушніших.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

30 липня в місті стояла сприятлива погода для відпочинку біля моря, однак у деяких районах купатися ризикнули лише найвідважніші. Причина — масове нашарування водоростей і мутна зелена вода.

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На відео, яке оприлюднив місцевий telegram-канал “Ху**а Одеса”, видно, як чоловік і жінка з вилами буквально прорубують собі шлях до води на пляжі, ймовірно, у Фонтанці. Авторка ролика порівняла це з прориванням ополонки.

Дата публікації 15:15, 31.07.25 Кількість переглядів 17 Пляжі Одеси вкриті водоростями

Користувачі мережі скаржаться не лише на вигляд води, а й на сильний сморід, що виникає через гниття водоростей. Попри це, на кадрах видно, що деякі люди все ж таки наважуються заходити у воду.

Подібне явище повторюється в Одесі щоліта. Причинами зацвітання води можуть бути високі температури, опади, а також потрапляння у море поживних речовин — зокрема зі стічних вод. Це сприяє стрімкому розмноженню зелених водоростей і забрудненню прибережної зони.

Раніше повідомлялось, що в Одесі у триповерховому житловому будинку сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив кілька квартир на другому та третьому поверхах і стрімко поширювався, загрожуючи всій будівлі.

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