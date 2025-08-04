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Армия РФ атаковала Днепропетровщину: среди раненых — 4-месячная девочка
Под вражеским огнем оказались Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская громады на Днепропетровщине.
Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области накануне вечером и утром 4 августа. Три человека получили ранения, среди них — четырехмесячная девочка.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Враг атаковал Никопольщину до позднего вечера 3 августа и утром 4 августа FPV-дронами, сбрасывал боеприпасы с беспилотников и обстреливал из артиллерии.
Под вражескими ударами находились Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская громады.
Из-за обстрелов были ранены три человека. Всех доставили в больницу. Раненая четырехмесячная девочка находится в тяжелом состоянии, женщины в возрасте 40 и 46 лет — в состоянии средней тяжести.
По уточненным данным, из-за артобстрела Марганца повреждено транспортное предприятие.
Защитники неба уничтожили над Днепропетровщиной два беспилотника.
Напомним, в ночь на 4 августа российская армия выпустила серию дронов по Украине. Полеты враждебных БпЛА были зафиксированы в центре, на севере и востоке страны.
В частности, во время дроновой атаки в Одессе раздались взрывы.