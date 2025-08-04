День ангела 4 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 4 августа, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 4 августа

4 августа 2025 поздравьте с именинами Андрея, Дениса, Дмитрия, Ивана, Константина, Кузьму, Михаила, Алексея, Семена, Дарью, Ирину.

Андрей — древнегреческое происхождение, означает “смелый”. В детстве целеустремлен, отважен. Во взрослом возрасте становится великодушным, душой компании.

Денис — древнегреческое имя, переводится как “посвящённый Дионису”. В детстве подвижный, энергичный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, коммуникабельным.

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Дмитрий — древнегреческие корни, толкуется как ”посвящённый Деметре”. В детстве спокоен, воспитан. Во взрослом возрасте становится добродушным, у него много друзей.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божия”. В детстве тихий, добрый. Во взрослом возрасте становится целеустремленным, много работает.

Константин — латинское имя, переводится как “устойчивый”. В детстве хорошо учится, вежлив. Во взрослом возрасте становится справедливым, мудрым.

Кузьма — древнегреческие корни, толкуется как “вселенная”. В детстве озорной, сообразительный. Во взрослом возрасте становится ответственным, общительным.

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Михаил — древнееврейское происхождение, означает “кто как Бог”. В детстве не шумный, воспитанный. Во взрослом возрасте становится справедливым, трудолюбивым.

Алексей — древнегреческое имя, переводится как “помощник”. В детстве безопасный, подвижный. Во взрослом возрасте становится целеустремленным, кротким.

Семен — древнееврейские корни, толкуется как “услышанный Богом в молитве”. В детстве незлобив, терпелив. Во взрослом возрасте становится рассудительным, дисциплинированным.

Дарья — древнеперсидское происхождение, означает “победительница”. В детстве флегматична, медленна. Во взрослом возрасте становится лидером в любом коллективе, тяжело переживает критику.

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Ирина — древнегреческое имя, переводится как “дарящая мир и покой”. В детстве уравновешенная, тихая. Во взрослом возрасте становится сентиментальной, искренней.

День ангела 4 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 4 августа — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда был рядом, оберегал тебя от всего злого, давал силы в непростые моменты и радовался твоим победам. Пусть в твоей жизни всегда будет место для счастья, любви и вдохновения!

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В День твоего ангела хочу пожелать, чтобы твоя душа всегда была в гармонии, а сердце полно благом. Пусть ангел-хранитель держит тебя за руку во всех жизненных ситуациях и нашептывает правильные решения. Оставайся таким же светлым и настоящим человеком!

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С Днем ангела! Пусть небеса слышат твои молитвы, а твой телохранитель постоянно ведет тебя по пути добра, веры и мира. Желаю, чтобы в твоей жизни всегда были согревающие словом, поддерживающие вовремя и разделяющие радость.

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С праздником твоего небесного покровителя! Пусть каждый новый день дарит тебе улыбку, а жизнь будет полной ярких моментов, добрых людей и счастливых совпадений. Пусть ангел твой не устает летать рядом и творить для тебя истинные чудеса!

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный защитник всегда приходил на помощь вовремя, а в сердце царили покой и уверенность. Пусть жизнь будет щедрой на добрые события и хороших людей рядом.