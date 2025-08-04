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Украину накроет контрастный фронт: прогноз погоды на 4 августа
В понедельник, 4 августа, погода в Украине будет преимущественно теплой и сухой, в некоторых областях будет дождь.
Сегодня, 4 августа, в Украине ожидается переменная облачность. В некоторых областях сегодня будет дождь.
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
В понедельник в восточных и северо-восточных, днем и в западных областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории будет сухо», — говорится в сообщении.
Температура днем будет составлять +24…29°С, в южной части до +34°С. В Карпатах ожидается днем +18…23°С.
Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, на Левобережье 7-12 м/с.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха до +28°С. Дожди в столице ожидаются не раньше 6 августа.
Ранее синоптик дал прогноз погоды на неделю в Украине с 4 по 10 августа. В первой половине недели на большей части территории Украины пройдут дожди разной интенсивности. Временами осадки будут сопровождаться шквалистым усилением ветра и грозой. Во второй половине недели, а также в выходные по всей Украине установится малооблачная и сухая погода в результате развития антициклона.