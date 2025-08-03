Прогноз погоды на неделю, 4-10 августа: к чему готовиться украинцам

В Украине еще будет жарко / © unsplash.com

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В первой половине недели на большей части территории Украины пройдут дожди разной интенсивности. Временами осадки будут сопровождаться шквалистым усилением ветра и грозой. Во второй половине недели, а также по выходным по всей Украине установится малооблачная и сухая погода в результате развития антициклона.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Понедельник, 4 августа

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В восточных и северо-восточных областях днем также местами в западных регионах пройдут дожди, временами с грозой. На остальной территории Украины без существенных осадков. Ночью и утром на Правобережье возможны туманы. Ветер преимущественно северный / северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +14…+19°С, днем +25…+31°С; в юго-восточной части страны ночью +17…+22 °С, днем +31…+36 °С.

Вторник, 5 августа

Во вторник в Украине осадков не ожидается, только в западных областях местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +14…+20 °С, днем +25…+30 °С. В южных областях ночью +16…+21 °С, днем +30…+35 °С.

Среда, 6 августа

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В среду ночью в западных областях, днем в центральных и северных регионах под влиянием атмосферного фронта, ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Днем возможны грозы, шквалы и град. Ветер переменных направлений, днем в западных областях северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в западных и северных областях ночью составит +13…+18 °С, днем +20…+28 °С. На остальной территории в ночное время +18…+23 °С, днем +32…+37 °С.

Четверг, 7 августа

В четверг ночью в центральных областях, днем местами в восточных и южных регионах пройдут кратковременные грозовые дожди, местами возможны шквалы, 15-20 м/с. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в южных и центральных областях порывы, 17-22 м/с. Температура воздуха в западных и северных областях ночью снизится до +8…+15 °С, днем будет колебаться в пределах +22…+27 °С. На остальной территории в ночное время +17…+22 °С, днем +27…+32 °С, в Крыму и на Донбассе +33…+38 °С.

Пятница, 8 августа

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В пятницу погодные условия по всей стране определят антициклон с центром в районе Карпат, поэтому ожидается малооблачная и сухая погода. Лишь ночью в восточной части и в Крыму возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер северный, 5-10 м/с, днем в южной половине местами возможны порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в западных и северных областях ночью будет колебаться в диапазоне +8…+15 °С, днем +23…+28 °С; на остальной территории в ночное время +15…+20 °С, днем +28…+33 °С.

Суббота, 9 августа

В субботу по всей Украине будет преобладать малооблачная и сухая погода без осадков. Ветер восточный, в западной части юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +12…+18 °С, днем +27…+32 °С, на юге местами +33…+36 °С.

Воскресенье, 10 августа

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В воскресенье продлится период антициклональной погоды. Поэтому во всех регионах Украины сохранится малооблачная и сухая погода. Ветер будет преобладать восточного направления, 5-10 м/с, в южной части и Крыма местами сохранятся порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в ночное время +14…+20 °С, днем +28…+33 °С, в южных и местами центральных областях +33…+38 °С.

Ранее синоптики сообщили, что в Украину придут сразу три бабьих лета: в октябре, ноябре и даже в декабре.