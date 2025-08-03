Прогноз погоди на тиждень, 4-10 серпня: до чого готуватися українцям

В Україні ще буде спекотно / © unsplash.com

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У першій половині тижня на більшій частині території України пройдуть дощі різної інтенсивності. Часом опади супроводжуватимуться шквалистим посиленням вітру та грозою. У другій половині тижня, а також у вихідні по всій Україні встановиться малохмарна та суха погода внаслідок розвитку антициклону.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Понеділок, 4 серпня

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У східних та північно-східних областях, вдень також місцями у західних регіонах пройдуть дощі, часом з грозою. На решті території України без істотних опадів. Вночі та вранці на Правобережжі місцями можливі тумани. Вітер переважно північний / північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +14…+19 °С, вдень +25…+31°С; у південно-східній частині країни вночі +17…+22 °С, вдень +31…+36 °С.

Вівторок, 5 серпня

У вівторок в Україні опадів не передбачається, лише у західних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +14…+20 °С, вдень +25…+30 °С. У південних областях вночі +16…+21 °С, вдень +30…+35 °С.

Середа, 6 серпня

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У середу вночі у західних областях, вдень у центральних та північних регіонах під впливом атмосферного фронту, очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. Вдень можливі грози, шквали та град. Вітер змінних напрямків, вдень у західних областях північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря в західних та північних областях вночі становитиме +13…+18 °С, вдень +20…+28 °С; на решті території у нічний час +18…+23 °С, вдень +32…+37 °С.

Четверг, 7 серпня

У четвер вночі у центральних областях, вдень місцями у східних та південних регіонах пройдуть короткочасні грозові дощі, місцями можливі шквали, 15 — 20 м/с. На решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7 — 12 м/с, у південних та центральних областях пориви, 17 — 22 м/с. Температура повітря в західних та північних областях вночі знизиться до +8…+15 °С, вдень коливатиметься в межах +22…+27 °С. На решті території у нічний час +17…+22 °С, вдень +27…+32 °С, у Криму та на Донбасі +33…+38 °С.

П’ятниця, 8 серпня

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У п’ятницю погодні умови по всій країні визначатиме антициклон із центром у районі Карпат, тому очікується малохмарна та суха погода. Лише вночі у східній частині та Криму можливі короткочасні грозові дощі. Вітер північний, 5 — 10 м/с, вдень у південній половині місцями можливі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря в західних та північних областях вночі коливатиметься в діапазоні +8…+15 °С, вдень +23…+28 °С; на решті території у нічний час +15…+20 °С, вдень +28…+33 °С.

Субота, 9 серпня

У суботу по всій Україні переважатиме малохмарна та суха погода, без опадів. Вітер східний, у західній частині південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +12…+18 °С, вдень +27…+32 °С, на півдні місцями +33…+36 °С.

Неділя, 10 серпня

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У неділю продовжиться період антициклональної погоди. Тому в усіх регіонах України утримається малохмарна та суха погода. Вітер переважатиме східного напрямку, 5 — 10 м/с, у південній частині та Криму місцями збережуться пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря в нічний час +14…+20 °С, вдень +28…+33 °С, у південних та місцями центральних областях +33…+38 °С.

Раніше синоптики повідомили, що до України прийдуть одразу три бабиних літа: у жовтні, листопаді та навіть у грудні.