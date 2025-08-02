Прогноз погоди вражає: на Україну чекають три бабиних літа

Тепла осінь / © pixabay.com

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Цього року в Україні очікується три бабиних літа: у жовтні, листопаді та навіть у грудні, коли температура підвищиться до +10°.

Такий прогноз до кінця року дав народний синоптик Володимир Деркач у коментарі виданню «Телеграф».

Яким буде жовтень

На початку жовтня буде тепло. «Я б назвав цей період першим „бабиним літом“, хоча він буде досить нетривалим», — каже знавець погоди. За його даними, вже з середини цієї десятиденки в Україні задують західні вітри, які принесуть вологу і похолодання.

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Друга декада розпочнеться з опадів і похолодання. Проте вже наприкінці цього періоду тепло знову поступово повернеться, а дощі припиняться.

У третій декаді жовтня стане тепліше. Спочатку кілька днів буде вітряно, а потім погода стане комфортною і практично без опадів. «Це вже буде друге „бабине літо“, яке очікується в середині третьої декади місяця», — каже Деркач.

Яка погода очікує нас у листопаді

На початку листопада очікується продовження «бабиного літа», яке перейде з жовтня. У цей період опадів не очікується, і буде досить тепло, як для листопада.

У другій декаді теж буде досить тепло, як для листопада, і мало опадів. Однак уже з середини цієї десятиденки температура повільно почне падати. До кінця цього періоду з’являться слабкі короткочасні дощі.

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У третій декаді листопада стане холодніше. Спочатку температура знизиться вночі, а потім і дні стануть прохолоднішими. Опади будуть, але не дуже сильні. Наприкінці листопада вже є ймовірність перших заморозків.

Якою буде погода у грудні

На початку зими в Україні очікуються слабкі дощі та мокрий сніг. У середині цієї десятиденки опади посиляться. Температура повітря вночі падатиме нижче 0°C, але вдень усе ще буде тепліше.

У другій декаді ночами буде невеликий «мінус», але в окремих регіонах мороз буде і вдень. Опадів стане менше, здебільшого це буде локальний сніг. Наприкінці другої декади грудня прийде потепління.

У третій декаді вдень постійно буде «плюс». «Ба більше, температура повітря наближатиметься до +10°C. Вночі слід очікувати близько 0°C. Опадів практично не буде. Така погода протримається до кінця грудня. Просто якесь зимове „бабине літо“, — каже Деркач.

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