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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Спека поступово відступає - прогноз на 3 серпня

На півдні та сході України спекотна погода триватиме ще й на початку серпня. Хоча вже і буде менше рекордних 40 градусів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Україні очікується комфортна погода

В Україні очікується комфортна погода / © Pixabay

У неділю, 3 серпня, дощі з грозами пройдуть у східних областях України, на південному сході, а також місцями в західних областях. На решті території буде сухо.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Температура повітря буде високою, протягом дня очікується +28+32, на півдні та сході +30+34 градуси», — зазначила вона.

Погода у Києві 3 серпня

У Києві в неділю буде сухо сонячно та +26+28 градусів. Найближчий дощ у Києві очікується 6 серпня.

Нагадаємо, метеорологи передбачають серпень в Україні з аномальною спекою та нестачею опадів. Температурні показники перевищуватимуть кліматичні норми, а дощі практично не тішитимуть своєю прохолодою.

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