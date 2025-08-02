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Спека поступово відступає - прогноз на 3 серпня
На півдні та сході України спекотна погода триватиме ще й на початку серпня. Хоча вже і буде менше рекордних 40 градусів.
У неділю, 3 серпня, дощі з грозами пройдуть у східних областях України, на південному сході, а також місцями в західних областях. На решті території буде сухо.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
«Температура повітря буде високою, протягом дня очікується +28+32, на півдні та сході +30+34 градуси», — зазначила вона.
Погода у Києві 3 серпня
У Києві в неділю буде сухо сонячно та +26+28 градусів. Найближчий дощ у Києві очікується 6 серпня.
Нагадаємо, метеорологи передбачають серпень в Україні з аномальною спекою та нестачею опадів. Температурні показники перевищуватимуть кліматичні норми, а дощі практично не тішитимуть своєю прохолодою.