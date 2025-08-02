Військовий облік для жінок: як каратимуть медикинь-ухилянток

Військовий облік жінок-2025 / © ТСН.ua

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Попри дозвіл автоматично без присутності ставити жінок з медосвітою на військовий облік, обов’язок жінки з медосвітою з’явитися до ТЦК нікуди не зник.

Про це розповіла адвокатка Катерина Аніщенко, передає «Київ 24».

«Вважається, що протягом 60 днів жінка повинна з’явитися до ТЦК і пройти ВЛК з метою встановлення придатності до військової служби», — каже юристка.

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Водночас, вона наголосила, що військовий облік не означає автоматичну мобілізацію жінок.

Аніщенко попереджає, що жінок-медикинь, які не стали на військовий облік, можуть оголосити у розшук.

«Якихось гендерних законів відносно жінок, які мають стати на військовий облік, у нас немає. У нас один закон для всіх. І навіть очільники ТЦК говорять: якщо жінка не з’явилася протягом 60 днів для проходження ВЛК, на неї також може бути складено протокол, оголошено у розшук і притягнуто до адміністративної відповідальності, зокрема штрафів. Гендерних законів у нас наразі немає», — зазначає юристка.

Вона додала, що останнє рішення Кабміну про те, що жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, будуть автоматично братися на військовий облік, скоріше за все, стосується випускниць медзакладів.

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«Заклади освіти надсилають до ТЦК інформацію про випускниць, які мають медичну або фармацевтичну освіту. Далі відбувається автоматична постановка на військовий облік», — говорить Аніщенко.

Що робити жінкам-медикиням, які перебувають за кордоном

Адвокакту запитали, що робити жінкам з медичною освітою, які перебувають за кордоном, і чи зможуть вони стати на військовий облік онлайн, зокрема за допомогою застосунку «Резерв+».

«Резерв+» дає можливість оновити свої військово-облікові дані, якщо жінка уже перебувала на військовому обліку і станом на зараз виїхала за кордон. Якщо вона не перебувала на військовому обліку, але має медичну освіту і планує повернутися до України, то виключно її особиста явка необхідна для того, щоб прийти до ТЦК», — пояснила вона.

Юристка наголосила, що в дистанційному режимі пройти ВЛК неможливо. А ВЛК потрібно проходити раз на рік.

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