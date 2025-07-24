Усі 17-річні хлопці мають стати на військовий облік: названо дедлайн

Військовий облік / © ТСН

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Громадяни України чоловічої статі, яким цьогоріч виповнюєтеся 17 років, мають до 31 липня стати на військовий облік призовників. Це не прирівнюється до призову на військову службу.

Про це нагадали у Чернігівському обласному ТЦК та СП.

До 31 липня на військовий облік призовників беруться хлопці, яким у рік взяття на облік виповнюється 17 років із внесенням відповідних відомостей до Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

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Процес взяття на військовий облік

На військовий облік українські парубки беруться шляхом:

проходження електронної ідентифікації та уточнення персональних даних через електронний кабінет призовника у визначеному урядом порядку;

особистого прибуття до районного (міського) ТЦК та СП з поданням необхідних документів, перелік яких встановлює Міноборони.

«Громадяни України, які не стали на військовий облік призовників у визначений період, беруться на військовий облік призовників лише після особистого прибуття до районного (міського) ТЦК та СП», — зазначили у військкоматі.

Там також наголосили, що взяття українців на військовий облік призовників не прирівнюється до призову на військову службу. Це відбувається «з метою визначення наявного людського потенціалу, встановлення освітнього рівня громадян, вивчення їх особистих якостей».

Хто не підлягає взяттю на військовий облік призовників?

Взяттю на військовий облік призовників не підлягають українці, які відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

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Перелік документів

Перелік документів, які українці мають надати під час взяття на військовий облік призовників:

Паспорт громадянина України.

Витяг з реєстру територіальної громади (інформація про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування).

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

Свідоцтво про народження.

Документ, що засвідчує реєстрацію особи в Держреєстрі фізосіб-платників податків.

Документ про освіту.

Довідка з місця навчання/роботи (за наявності).

Чотири фотокартки розміром 35×45 міліметрів (знімок без головного убору).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон, відповідно до якого, від 1 січня до 31 липня 2025 року чоловіки-громадяни України, яким виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік. Якщо людина вчасно не стала на облік, їй слід буде особисто прибути до ТЦК. У такому разі можливий штраф у розмірі від 17 тис. до 25 тис. грн.