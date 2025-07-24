Все 17-летние парни должны стать на воинский учет: назван дедлайн

Военный учет / © ТСН

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Граждане Украины мужского пола, которым в этом году исполняется 17 лет, должны до 31 июля стать на воинский учет призывников. Это не приравнивается к призыву на военную службу.

Об этом напомнили в Черниговском областном ТЦК и СП.

До 31 июля на воинский учет призывников берутся ребята, которым в год постановки на учет исполняется 17 лет с внесением соответствующих сведений в Единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов.

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Процесс постановки на воинский учет

На воинский учет украинские парни берутся путем:

прохождения электронной идентификации и уточнения персональных данных через электронный кабинет призывника в определенном правительством порядке;

личного прибытия в районный (городской) ТЦК и СП с представлением необходимых документов, перечень которых устанавливает Минобороны.

«Граждане Украины, которые не стали на воинский учет призывников в определенный период, берутся на воинский учет призывников только после личного прибытия в районный (городской) ТЦК и СП», — отметили в военкомате.

Там также отметили, что взятие украинцев на воинский учет призывников не приравнивается к призыву на военную службу. Это происходит «с целью определения имеющегося человеческого потенциала, установления образовательного уровня граждан, изучения их личных качеств».

Кто не подлежит постановке на воинский учет призывников?

Постановке на воинский учет призывников не подлежат украинцы, которые отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.

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Перечень документов

Перечень документов, которые украинцы должны предоставить при постановке на воинский учет призывников:

Паспорт гражданина Украины.

Выписка из реестра территориальной громады (информация о задекларированном/зарегистрированном месте проживания (пребывания).

Справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для внутренне перемещенных лиц).

Свидетельство о рождении.

Документ, удостоверяющий регистрацию лица в Госреестре физлиц-налогоплательщиков.

Документ об образовании.

Справка с места учебы/работы (при наличии).

Четыре фотографии размером 35×45 миллиметров (снимок без головного убора).

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому, с 1 января до 31 июля 2025 года мужчины-граждане Украины, которым исполняется 17 лет, должны стать на воинский учет. Если человек вовремя не стал на учет, ему следует будет лично прибыть в ТЦК. В таком случае возможен штраф в размере от 17 тыс. до 25 тыс. грн.