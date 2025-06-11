Как сняться с военного учета: юристы объяснили, кто может

Военный учет

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Понятия «снятый с военного учета» и «исключенный из военного учета» часто путают, но они имеют разные значения и последствия для военнообязанных. И все же, каковы основания для снятия или исключения.

Об этом сообщили специалисты адвокатского объединения «Бачинский и партнеры».

Основания для снятия с военного учета

Юристы отмечают, что правила военного учета предусматривают четкий список оснований для снятия с военного учета. Это временное изменение статуса, требующее дальнейших действий от военнообязанного.

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С военного учета могут быть сняты:

Лица, меняющие место жительства. Если военнообязанный переезжает на территорию, не подпадающую под юрисдикцию текущего ТЦК и СП, он снимается с учета. Однако в течение семи дней он обязан встать на военный учет в ТЦК и СП по новому месту жительства. Важно отметить, что во время действия военного положения смена места жительства/прописки возможна только с разрешения ТЦК и СП.

Лица, отнесенные к военным учебным заведениям. Граждане, принятые на обучение в учреждения профессионального высшего военного образования или высших военных учебных заведений, становятся на учет в этих заведениях и на период обучения не состоят на учете в ТЦК и СП.

Лица, направленные на отбывание наказания или принудительных медицинских мероприятий. Военнообязанные, отбывающие наказание в исправительных колониях за преступления, предусматривающие лишение свободы или к которым применяются принудительные меры медицинского характера, снимаются с учета в районных ТЦК и СП на период отбывания наказания или действия таких мер.

Лица, отнесенные к Вооруженным Силам Украины.

Лица, выбывшие за границу.

Иные случаи. Военнообязанные могут быть сняты с учета по решению Министерства обороны Украины или Службы безопасности Украины.

Снятие и исключение из военного учета: главное

Снятие с военного учета — это временная процедура. Чтобы ее пройти, военнообязанный должен лично явиться в ТЦК и СП и подать заявление с документами, подтверждающими причину (например, смена места жительства). При мобилизации предшествуют обновления данных и прохождения ВЛК. После снятия нужно встать на учет в другом ТЦК в течение 7 дней.

Исключение из военного учета — это окончательная процедура. Она происходит, если лицо:

Признана непригодной к военной службе ВЛК. Достигла предельного возраста пребывания в запасе (60 лет). Прекратила гражданство Украины. Умершая, признанная безвестно отсутствующей или умершей судом.

При исключении из учета лицо теряет статус военнообязанного и связанные с ним обязанности (например, прохождение ВЛК). В военно-учетный документ вносится соответствующая отметка, но сам документ не изымается. Исключенные лица (по определенным основаниям) имеют право на пересечение границы во время военного положения.

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