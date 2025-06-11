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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
653
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3 хв

Як знятися з військового обліку: юристи пояснили, хто може

Яка різниця між поняттями зняття та виключення з військового обліку. І що варто знати про це.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Військовий облік

Військовий облік

Поняття «знятий з військового обліку» та «виключений з військового обліку» часто плутають, але вони мають різні значення та наслідки для військовозобов’язаних. Та все ж, які є підстави для зняття чи виключення.

Про це повідомили Фахівці адвокатського об’єднання «Бачинський та партнери»

Підстави для зняття з військового обліку

Юристи зазначають, що правила військового обліку передбачають чіткий перелік підстав для зняття з військового обліку. Це тимчасова зміна статусу, яка вимагає подальших дій від військовозобов’язаного.

З військового обліку можуть бути зняті:

  • Особи, що змінюють місце проживання. Якщо військовозобов’язаний переїжджає на територію, яка не підпадає під юрисдикцію поточного ТЦК та СП, він знімається з обліку. Однак протягом семи днів він зобов’язаний стати на військовий облік у ТЦК та СП за новим місцем проживання. Важливо зазначити, що під час дії воєнного стану зміна місця проживання/прописки можлива лише з дозволу ТЦК та СП.

  • Особи, зараховані до військових навчальних закладів. Громадяни, прийняті на навчання до закладів фахової передвищої військової освіти або вищих військових навчальних закладів, стають на облік у цих закладах і на період навчання не перебувають на обліку в ТЦК та СП.

  • Особи, направлені для відбування покарання або примусових медичних заходів. Військовозобов’язані, які відбувають покарання у виправних колоніях за злочини, що передбачають позбавлення волі, або до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру, знімаються з обліку в районних ТЦК та СП на період відбування покарання чи дії таких заходів.

  • Особи, зараховані до Збройних Сил України.

  • Особи, які вибули за кордон.

  • Інші випадки. Військовозобов’язані також можуть бути зняті з обліку за рішенням Міністерства оборони України або Служби безпеки України.

Зняття та виключення з військового обліку: головне

Зняття з військового обліку — це тимчасова процедура. Щоб її пройти, військовозобов’язаний має особисто з’явитися до ТЦК та СП і подати заяву з документами, що підтверджують причину (наприклад, зміна місця проживання). Під час мобілізації цьому передують оновлення даних та проходження ВЛК. Після зняття потрібно стати на облік в іншому ТЦК протягом 7 днів.

Виключення з військового обліку — це остаточна процедура. Вона відбувається, якщо особа:

  1. Визнана непридатною до військової служби ВЛК.

  2. Досягла граничного віку перебування в запасі (60 років).

  3. Припинила громадянство України.

  4. Померла, визнана безвісно відсутньою чи померлою судом.

При виключенні з обліку особа втрачає статус військовозобов’язаного і пов’язані з ним обов’язки (наприклад, проходження ВЛК). До військово-облікового документа вноситься відповідна відмітка, але сам документ не вилучається. Виключені особи (за певними підставами) мають право на перетин кордону під час воєнного стану.

Раніше повідомлялося, в Україні є випадки, коли батьки вивозять 17-річних синів за кордон. Причина — страх мобілізації цих хлопців у майбутньому. Хоча в Україні мобілізація від 25 років, проте після 18 виїхати вже не можна.

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