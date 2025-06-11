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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
173
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Клуб УПЛ оголосив про призначення нового головного тренера

Іван Федик очолив львівський "Рух".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Іван Федик

Іван Федик / © ФК Рух

Львівський "Рух", який нещодавно попрощався з головним тренером Віталієм Пономарьовим, очолив Іван Федик.

Про призначення 37-річного українського фахівця повідомляється на офіційному сайті "жовто-чорних".

Федик вдруге очолив "Рух". Саме під його керівництвом львів'яни вибороли право виступати в українській Прем'єр-лізі (УПЛ).

На посаді головного тренера клубу Іван працював від 2020 до 2021 року, провівши 40 матчів на чолі "жовто-чорних".

Опісля Федик виконував у клубі функції директора з футболу. У сезоні-2024/25 фахівець очолював "Рух-2", з яким посів друге місце у групі "А" Другої ліги.

У сезоні-2024/25 "Рух" посів восьме місце в УПЛ, набравши 38 очок після 30 матчів.

Зазначимо, що після завершення сезону-2024/25 в УПЛ відбулася низка тренерських змін. Арда Туран замінив Маріно Пушича в "Шахтарі", Руслан Ротань пішов з "Олександрії" та очолив "Полісся", Віталій Пономарьов залишив "Рух" і замість Романа Григорчука очолив ЛНЗ, а Патрік ван Леувен замінив Юрія Вернидуба біля керма "Кривбаса".

Старт нового сезону УПЛ заплановано на 2 серпня 2025 року (базова дата).

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Дата публікації
Кількість переглядів
173
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