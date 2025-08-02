В Украине ожидается комфортная погода / © Pixabay

Реклама

В воскресенье 3 августа дожди с грозами пройдут в восточных областях Украины, на юго-востоке, а также местами в западных областях. На остальной территории будет сухо.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Температура воздуха будет высокой, в течение дня ожидается +28+32, на юге и востоке +30+34 градуса», — отметила она.

Реклама

Погода в Киеве 3 августа

В Киеве в воскресенье будет сухо солнечно и +26+28 градусов. Ближайший дождь в Киеве ожидается 6 августа.

Напомним, метеорологи предусматривают август в Украине с аномальной жарой и нехваткой осадков. Температурные показатели будут превышать климатические нормы, а дожди будут практически не радовать своей прохладой.