Чому Трамп розгорнув атомні підводні човни: The Times про мету США

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Трамп підвищив ставки в американському випробуванні сили з Росією, оголосивши, що наказує перекинути два атомні підводні човни у «відповідні регіони» у відповідь на закиди Москви. Він заявив, що тепер американські атомні підводні «ближче до Росії».

Навіщо глава Білого дому пішов на такий крок, про це пише The Times.

У виданні пояснюють, що заява Трампа не була чимось незвичайним у контексті безпеки — США мають близько двох десятків зі своїх 71 атомних підводних човнів у морі одночасно, і їх регулярно переміщують у райони поблизу Росії, особливо в періоди підвищеної напруженості.

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Зазначається, що суть допису Трампа має два аспекти: продемонструвати, що він людина дії, і донести певне послання — рішуче відповідати, коли його провокують.

Трамп відповідав Дмитру Медведєву. Після того, як президент США скоротив термін, в який Росія мала погодитися на перемир’я в Україні, Медведєв написав, що «кожен новий ультиматум — це загроза і крок до війни. „Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть дорогою Сонного Джо!“.

У виданні припускають, що провокація Медведєва була спрямовано на те, щоб налякати Трампа, який часто попереджає про небезпеку Третьої світової війни, а також щоб роздратувати його, порівнявши з попередником Джо Байденом.

Але Медведєв, якого навіть у Росії вважають карикатурною фігурою, не є цільовою аудиторією цього повідомлення. The Times вважає, що головний адресат повідомлення Трампа — саме Путін.

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На думку автора статті, Білий дім вважає, що Путін зрозуміє, що субдипломатія Трампа не є провокацією. Місія флоту — стримування, а не перший удар. Тим не менш, риторика Трампа щодо Путіна помітно загострилася.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США повністю готові до ймовірного ядерного конфлікту з РФ.

Також він заявив, що диктатор РФ захоче захопити всю Україну.