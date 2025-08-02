Почему Трамп развернул атомные подлодки: The Times о цели США

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Трамп повысил ставки в американском испытании силы с Россией, объявив, что приказывает перебросить две атомные подводные лодки в «соответствующие регионы» в ответ на упреки Москвы. Он заявил, что теперь американские атомные подводные «ближе к России».

Зачем глава Белого дома пошел на такой шаг, пишет The Times.

В издании объясняют, что заявление Трампа не было чем-то необычным в контексте безопасности — США имеют около двух десятков из своих 71 атомных подлодок в море одновременно, и их регулярно перемещают в районы близ России, особенно в периоды повышенной напряженности.

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Отмечается, что суть сообщения Трампа имеет два аспекта: продемонстрировать, что он человек действия, и донести определенное послание — решительно отвечать, когда его провоцируют.

Трамп отвечал Дмитрию Медведеву. После того, как президент США сократил срок, в который Россия должна была согласиться на перемирие в Украине, Медведев написал, что каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. «Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по дороге Сонного Джо!».

В издании предполагают, что провокация Медведева была направлена на то, чтобы напугать Трампа, часто предупреждающего об опасности Третьей мировой войны, а также чтобы раздражать его, сравнив с предшественником Джо Байденом.

Но Медведев, которого даже в России считают карикатурной фигурой, не является целевой аудиторией этого сообщения. The Times считает, что главный адресат сообщения Трампа — именно Путин.

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По мнению автора статьи, Белый дом считает, что Путин поймет, что субдипломатия Трампа не провокация. Миссия флота — сдерживание, а не первый удар. Тем не менее, риторика Трампа по отношению к Путину заметно обострилась.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США полностью готовы к вероятному ядерному конфликту с РФ.

Также он заявил, что диктатор РФ захочет захватить всю Украину.