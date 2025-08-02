Гороскоп по картам Таро на 2 августа 2025 года: Львам не стоит распыляться, а Девам стоит успокоиться

Карты Таро / © ТСН.ua

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Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 3 августа 2025 года рассказывает, что Стрельцов ожидает успех, а Водолеям стоит стремиться к большему.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 3 августа 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Семерка жезлов"

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Защищайте свое. В отношениях стойте на своем. На работе действуйте активно.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь делать первый шаг. В любви отважьтесь на большее. В движении по карьерной лестнице не делайте остановок.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

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Придется затянуть пояса. В отношениях ограничьте общение. На работе будет тяжело.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Иерофант"

Хорошее время для заключения сделок. В любви пора выйти на новый уровень. Старайтесь большего на работе.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Семерка кубков"

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Не гонитесь за всем и сразу. В отношениях выберите одну цель. На работе не следует распыляться.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Четверка мечей"

Пора успокоиться. В любви сделайте паузу. А на работе позаботьтесь об отгуле на праздники.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Императрица"

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Вы получите желаемые плоды удачи. В отношениях пора что-то менять. А на работе начнется плодотворный период.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Мчится на всех парах. Действуйте активно в отношениях. На работе вам могут сделать больно, избегайте общения с врагами.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Шестерка пентаклов"

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Успех уже близок. В любви ждите приятных сюрпризов, а на работе требуйте небольшой премии.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Сила"

Достойно работайте. В отношениях продемонстрируйте характер.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Четверка жезлов"

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Старайтесь лучшего. В отношениях выйдите на новый уровень. На работе – хороший день для заключения договоров.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Король кубков"

Откройте ваше сердце. В отношениях прислушивайтесь к мудрым советам. На работе корректно используйте ваши эмоции.

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро "Маг" .

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.