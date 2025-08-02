Что стоит за угрозами Медведева Трампу: объяснение аналитиков

Медведев часто озвучивает нужные Кремлю тезисы / © Associated Press

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Угрозы заместителя главы Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева в адрес США являются частью более широкой кампании «бряцания» ядерным оружием со стороны Кремля.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

«Должностные лица Кремля и связанные с ними лица часто используют „бряцание“ ядерным оружием в качестве элемента кампании рефлексивного контроля, цель которой — заставить Запад принимать решения, выгодные России», — считают эксперты.

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Кроме того, аналитики считают озвученные 31 июля угрозы заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева в адрес США частью тактики рефлексивного контроля.

«Путин мог бы легко прекратить подобные заявления со стороны Медведева, если бы захотел, особенно учитывая, что Кремль координирует официальные месседжи и полностью контролирует информационное пространство, Интернет и СМИ в России», — говорится в отчете ISW.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 1 августа о выводе на боевое дежурство «в соответствующих регионах» американских атомных подлодок, назвав это реакцией на заявления экс-президента РФ Дмитрия Медведева.

Медведев, реагируя на критику Трампа, заявил, что Россия «продолжит идти своим путем». «Если какие-то слова бывшего президента России вызывают такую нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своим путем», — написал Медведев.

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Накануне Трамп, общаясь с журналистами, заявил, что страна полностью готова к ядерной войне с Россией, если возникнет такая потребность.

«Медведев говорил о ядерном оружии, когда вы говорите о ядерном оружии, мы должны быть готовы. Мы полностью готовы», — сказал Трамп.

В ответ Дональд Трамп назвал российского чиновника «провальным бывшим президентом» и заявил, что поэтому «следит следить за словами».

В Кремле заявили, что «приняли во внимание» заявление президента США. В то же время представитель российского президента Дмитрий Песков отметил, что «специальная военная операция», как в России называют войну против Украины, продолжается.

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