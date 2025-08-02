Возможен ли в Украине "грузинский сценарий": прогноз Буданова

Кирилл Буданов / © скриншот с видео

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Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов считает, что внутренний «грузинский сценарий» развития событий в Украине невозможен.

Об этом передает «Укринформ».

«По состоянию на сейчас нет. Точно нет. Это невозможно. Ведь даже если кто-то захотел бы повернуть, скажем, в сторону России — это просто не удастся. И события, которые мы с вами видим в нашем обществе (вероятно, руководитель ГУР имел в виду протесты против закона о НАБУ — Ред.), еще раз это подтверждают. Сейчас это невозможно», — заверил Буданов.

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В то же время руководитель ГУР не исключает, что в будущем ситуация может измениться.

«Но вопрос, что будет дальше? Как я говорил до этого: если все мы не изменимся и всерьез не начнем воспринимать то, что есть, могут быть разные вещи. Речь идет далеко не о самых приятных, как говорится», — заявил Буданов.

Он привел пример других стран, в тот или иной период истории прекративших свое существование.

«Вот я коллекционирую марки, я филателист… Просматривая свою коллекцию, я в какой-то момент понял, что очень много стран, марки которых я рассматриваю, уже не существуют. А это было недавно. Все эти разговоры о том, что „не может какая-то страна просто взять и исчезнуть из-за тех или иных событий“ — это ложь. Даже где-то семь стран в Европе прекратили существование. Поэтому нужно всерьез задумываться над тем, что мы делаем и куда мы должны двигаться», — напомнил руководитель ГУР.

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По его мнению, судьба нашего государства будет зависеть от того, насколько украинцы серьезно отдают себе отчет в вызовах и могут самостоятельно сформулировать свою стратегическую цель.

«Мы должны четко определить сами для себя: если мы этого не сделаем, нам это попытаются навязать. Так что лучше сделать самим свою стратегическую цель: кто мы, куда идем. И тогда уже выбирать инструменты, которые нам нужны для достижения этого. Иначе можно просто быть сюжетом очередной марки, условно говоря», — подытожил Буданов.

Ранее аналитики Центра геополитики JPMorgan Chase опубликовали исследование, в котором указали, что рассматривают четыре наиболее вероятных сценария дальнейшего развития событий в Украине: южнокорейский, израильский, грузинский и белорусский.

В свою очередь блоггер Сергей Марченко предупредил, что РФ готовит для Украины худший сценарий завершения войны — чеченский.

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