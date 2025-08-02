Конфликт с ТЦК в Виннице на стадионе: что говорят в полиции

Конфликт на стадионе в Виннице с ТЦК / © Суспільне

Реклама

В Виннице правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта граждан с представителями ТЦК, который произошел в эту ночь на местном стадионе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

По словам полицейских, военнослужащие ТЦК во время мер по уведомлению о мобилизации обнаружили мужчину, который находился в розыске за уклонение от военной службы.

Реклама

«В дальнейшем группа людей, в т.ч. представители общественной организации, прибывшей по месту временного размещения ТЦК, и требуя отпустить мужчину, устроили конфликт с военнослужащими», — говорится в сообщении.

На месте инцидента собралось около 80 граждан, частей из которых выломали ворота объекта и пытались прорваться внутрь.

«К людям были применены полицейские меры, чтобы оттеснить их на территорию объекта. Полицейские проводят проверку и обеспечивают охрану общественного порядка у здания», — отметили в полиции.

Жалобы в соцсетях на то, что во время протеста к митингующим, в частности женщинам, был применен слезоточивый газ, в полиции не комментируют.

Реклама

Винницкий областной ТЦК и СП к моменту публикации новости инцидент не прокомментировал.

Напомним, этой ночью в Виннице возник конфликт между гражданскими родственниками мобилизованных и военными ТЦК и СП.

Местные СМИ и паблики сообщали, что люди штурмовали здание стадиона для освобождения мужчин от ТЦК.

Около 04:40 в Виннице начали вывозить мужчин, которых, по словам местных жителей, содержали на территории стадиона.

Реклама