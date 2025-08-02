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Конфликт с ТЦК в Виннице на стадионе: что говорят в полиции
Полиция прокомментировала протест в Виннице между гражданскими и работниками ТЦК.
В Виннице правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта граждан с представителями ТЦК, который произошел в эту ночь на местном стадионе.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.
По словам полицейских, военнослужащие ТЦК во время мер по уведомлению о мобилизации обнаружили мужчину, который находился в розыске за уклонение от военной службы.
«В дальнейшем группа людей, в т.ч. представители общественной организации, прибывшей по месту временного размещения ТЦК, и требуя отпустить мужчину, устроили конфликт с военнослужащими», — говорится в сообщении.
На месте инцидента собралось около 80 граждан, частей из которых выломали ворота объекта и пытались прорваться внутрь.
«К людям были применены полицейские меры, чтобы оттеснить их на территорию объекта. Полицейские проводят проверку и обеспечивают охрану общественного порядка у здания», — отметили в полиции.
Жалобы в соцсетях на то, что во время протеста к митингующим, в частности женщинам, был применен слезоточивый газ, в полиции не комментируют.
Винницкий областной ТЦК и СП к моменту публикации новости инцидент не прокомментировал.
Напомним, этой ночью в Виннице возник конфликт между гражданскими родственниками мобилизованных и военными ТЦК и СП.
Местные СМИ и паблики сообщали, что люди штурмовали здание стадиона для освобождения мужчин от ТЦК.
Около 04:40 в Виннице начали вывозить мужчин, которых, по словам местных жителей, содержали на территории стадиона.