Инцидент по ТЦК в Виннице: мужчин вывозят со стадиона после ночного митинга - СМИ

Полиция / © Суспільне

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В Виннице незадолго до завершения комендантского часа, около 4:40, мужчин, находящихся на территории стадиона, начали вывозить. Напомним, что ранее в городе произошла стычка между ТЦК и родственниками мобилизованных : пришлось вмешаться полиции.

Об этом пишет Общественное.Винница в сообщении в соцсетях.

По состоянию на 03:00, по подсчетам журналистов, на месте происшествия остаются около 20 человек.

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Также винничане начали собираться у стен стадиона после того, как в Сети появилась видеотрансляция, на которой видно, как толпа требует выпустить мужчин, которых там, по словам людей, содержат. На видео также зафиксировано, как митингующие пытаются прорваться сквозь дверь и скандируют "Выходите, ребята!".

Ранее полиция диалога общалась с людьми и просила их расходиться домой в связи с комендантским часом.