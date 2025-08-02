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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Инцидент по ТЦК в Виннице: мужчин вывозят со стадиона после ночного митинга - СМИ

Около 04:40 в Виннице начали вывозить мужчин, которых, по словам местных жителей, содержали на территории стадиона, где всю ночь проходил митинг.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Полиция

Полиция / © Суспільне

В Виннице незадолго до завершения комендантского часа, около 4:40, мужчин, находящихся на территории стадиона, начали вывозить. Напомним, что ранее в городе произошла стычка между ТЦК и родственниками мобилизованных : пришлось вмешаться полиции.

Об этом пишет Общественное.Винница в сообщении в соцсетях.

По состоянию на 03:00, по подсчетам журналистов, на месте происшествия остаются около 20 человек.

Также винничане начали собираться у стен стадиона после того, как в Сети появилась видеотрансляция, на которой видно, как толпа требует выпустить мужчин, которых там, по словам людей, содержат. На видео также зафиксировано, как митингующие пытаются прорваться сквозь дверь и скандируют "Выходите, ребята!".

Ранее полиция диалога общалась с людьми и просила их расходиться домой в связи с комендантским часом.

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