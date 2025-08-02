- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 82
- Время на прочтение
- 1 мин
В Балаклее раздались два взрыва: город атаковали российские дроны
В Балаклее зафиксировано два взрыва после атаки российских дронов-камикадзе по центральной части города.
В Балаклее раздались два взрыва. Оккупанты атаковали центральную часть города ударными БпЛА.
Об этом говорится в сообщении в социальных сетях начальника Балаклейской городской военной администрации Виталия Карабанова.
Зафиксировано попадание в частное домовладение и нежилое здание.
Информация о пострадавших уточняется.
Не покидайте укрытий до отбоя тревоги!
Напомним, что ранее россияне атаковали Балаклею : удар пришелся на гражданское промышленное предприятие.