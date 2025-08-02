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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Балаклее раздались два взрыва: город атаковали российские дроны

В Балаклее зафиксировано два взрыва после атаки российских дронов-камикадзе по центральной части города.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Балаклее раздались два взрыва. Оккупанты атаковали центральную часть города ударными БпЛА.

Об этом говорится в сообщении в социальных сетях начальника Балаклейской городской военной администрации Виталия Карабанова.

Зафиксировано попадание в частное домовладение и нежилое здание.

Информация о пострадавших уточняется.

Не покидайте укрытий до отбоя тревоги!

Напомним, что ранее россияне атаковали Балаклею : удар пришелся на гражданское промышленное предприятие.

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